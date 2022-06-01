Paris FC Féminines : Gaëtane Thiney s’en va, la relève s’installe Clap de fin pour une légende du football féminin français. Gaëtane Thiney, figure emblématique du Paris FC et pionnière du jeu à la française, raccroche les crampons après plus de deux décennies à illuminer les terrains. À 38 ans, l’internationale aux 163 sélections laisse derrière elle une trace indélébile dans l’histoire du club et du foot tricolore. Mais pas question de nostalgie. Au Paris FC, la transition est déjà en marche. Une nouvelle génération, audacieuse et affûtée, prend le relais. Dans le sillage d’une équipe qui a su se faire une place parmi les meilleures d’Europe, les jeunes pousses comme Clara Mateo ou Melween N'Dongala affichent une ambition décomplexée et une énergie conquérante. Avec le départ de Gaëtane Thiney, c’est une page qui se tourne, mais aussi un nouveau chapitre qui s’écrit à haute intensité. Le Paris FC féminines, plus que jamais, regarde vers l’avant. À travers un documentaire signé ÀBLOCK! et WomenUp, coproduit par Vinci et le Paris FC, on vous embarque dans les coulisses d’une histoire forte, d’une passion partagée, d'une transmission entre générations qui donne toute sa profondeur à la force collective. On vous embarque au cœur du Paris FC Féminines. Comme vous ne l’avez jamais vu. Paris FC