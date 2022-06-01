Pokémon le film 14 : Noir - Victini et Reshiram
Pokémon le film 14 : Noir - Victini et Reshiram
gulli

Au cours de leur voyage à travers la région d'Unys, Sacha et ses amis Iris et Rachid arrivent à Eindoak, une cité construite autour du château appelé l'Épée du Val. Les trois Dresseurs viennent pour participer au tournoi annuel de la cité. Sacha réussit à décrocher la victoire grâce à l'aide inattendue du Pokémon fabuleux, Victini ! Il s'avère que ce dernier possède un lien particulier avec ces lieux…

Jeunesse | Cinéma | Pour les plus grands

