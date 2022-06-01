Style signature

Dans un studio au cœur de Londres, 8 créateurs venus de France, d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni vont s'affronter dans une compétition de mode avec un défi de taille : transformer l'ordinaire en extraordinaire ! Dans chaque épisode les créateurs devront transformer, en 6 heures et sur un thème imposé, des vêtements de seconde main en pièces uniques de défilé. Des icônes de la mode viendront tour à tour commenter les créations, et le gagnant verra sa collection briller sous les projecteurs de la prestigieuse London Fashion Week ! Ne manquez pas "Restyle", l'émission qui allie mode, créativité et durabilité pour réinventer le style de demain. © M6 Créations