Robin des bois
Robin des bois
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À l'aube du treizième siècle, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, meurt. À Nottingham, Robin découvre l'étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve une alliée en la personne de Lady Marianne. Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n'ont d'égal que le goût pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s'efforcer de soulager un peuple opprimé. NBC UNIVERSAL

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Film | Aventure | Action

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