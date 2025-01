Le flic de Beverly Hills

À Détroit, au milieu des années 1980, Axel Foley, un jeune policier aux méthodes à la fois peu orthodoxes et farfelues, retrouve son ami d'enfance Mickey Tandino. Mais ce dernier est assassiné sous ses yeux. L'enquête sur le meurtre ne lui étant pas attribuée, Axel prend ses congés et se rend à Beverly Hills, où Mickey était employé par Victor Maitland, un mystérieux et richissime homme d'affaires... © PARAMOUNT PICTURES