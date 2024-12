Série | Humour

Les couples de Scènes de Ménages fêtent aussi Noël. D'un Noël traditionnel en famille à un Noël à la gendarmerie, ce prime annonce une fin d'année… pas comme les autres ! Liliane et José : en famille pour Noël ! Ils recevront leur fils Manu et sa femme Bao, venus tout droit de Chine. Liliane veut à tout prix les faire rester définitivement en France et fera tout pour y arriver ! Raymond et Huguette : en mission pour Noël ! Ils viennent en aide à un ami coincé dans sa maison de retraite pour le réveillon de Noël. Ils iront le chercher coûte que coûte ! Il faut sauver le soldat Marcel ! Emma et Fabien : en garde à vue pour Noël ! Emma et Fabien ont obtenu un stand sur le marché de Noël pour vendre leurs produits Anouk et Quentin. Après une altercation entre Pères Noël, ils se retrouvent au poste et risqueraient bien d'y passer leur réveillon… Camille et Philippe : en piste pour Noël ! Camille organise un Noël caritatif dans un cirque. Philippe n'a pas le choix : il doit y participer et cela promet de sacrés numéros. Leslie et Léo : une belle-mère pour Noël ! Leslie embarque Léo pour un réveillon improvisé avec sa maman : rendez-vous au PMU, au pied du HLM où Leslie a grandi. Un retour aux sources qui risque d'être pittoresque.