Épisode 1 - New York

Et si les plus grandes villes du monde n’avaient pas encore tout révélé ? Searching for secrets vous emmène au cœur de leurs mystères les mieux gardés. À New York, San Francisco, Londres, Berlin, Paris et Singapour, aux côtés d’experts locaux, partez à la chasse aux histoires oubliées, aux personnages étonnants et aux indices cachés sous vos yeux. Une aventure captivante qui transforme chaque ville en un véritable jeu de piste grandeur nature. © BLUE ANT INTERNATIONAL LIMITED