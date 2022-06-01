Sigourney Weaver a marqué de son empreinte le monde du cinéma. Pour son premier rôle principal, elle campait le lieutenant Ellen Ripley dans Alien, le huitième passager, célèbre film de Ridley Scott sorti en 1979 et récompensé d'un Oscar. Accédant rapidement à la notoriété internationale, elle continuera d'incarner l'héroïne dans les volets suivants de la franchise. Mais Sigourney Weaver refuse de se laisser enfermer dans un seul genre. Au cours d'un entretien exclusif, tourné dans sa ville natale de New York, elle revient sur quatre décennies d'une carrière atypique. © ÉCRANS DU MONDE - GAD