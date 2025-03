Dotée d'un optimisme à toute épreuve, Dolorès Van Cartier, diva du disco, se produit dans un cabaret miteux et devient, bien malgré elle, témoin d'un meurtre perpétré par son patron et amant, Vince La Rocca. Fuyant les hommes de main du malfrat, Dolorès est intégrée par la police au programme de protection des témoins et se retrouve placée… dans un couvent ! Aussi à son aise qu'un poisson hors de l'eau, Dolorès devient Sœur Marie-Clarence et se retrouve à cohabiter avec des sœurs qui la prennent véritablement pour l'une d'entre elles… Mais le couvent Sainte-Katherine n'est pas l'endroit idéal pour quelqu'un qui a un caractère aussi entier que Dolorès ! THE WALT DISNEY COMPANY