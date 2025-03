La nuit de la fête nationale, Julie, Helen, Ray et Barry ont par accident renversé un inconnu. Ils décident de faire disparaître le corps et font le serment de ne rien dire à personne, jamais. L'été suivant, chacun des quatre amis se trouve confronté à des évenements terrifiants. Ils doivent se rendre à l'évidence : quelqu'un sait ce qu'ils ont fait et semble bien decidé à le leur faire payer. © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL