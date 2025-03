Jody, soldat britannique enlevé par l'IRA, sympathise avec l'homme chargé de le surveiller, Fergus. Malgré leur opposition, une solide amitié va naître entre les deux hommes. Au cours d'une intervention de l'armée britannique, Jody est tué et Fergus parvient à s'échapper. Caché à Londres, il tente de commencer une nouvelle vie mais ne peut oublier Jody et la promesse qu'il lui a faite : retrouver sa compagne, Dil. © PALACE ( SOLDIER'S WIFE) LTD. AND NIPPON FILM DEVELOPMENT & FINANCE INC. 1992