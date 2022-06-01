Stargate universe
Stargate universe
S1 E1 - Air (1/3)

Après avoir résolu un ancien problème mathématique caché dans un jeu vidéo, le jeune Eli Wallace est recruté par le docteur Nicholas Rush afin de collaborer à un mystérieux projet nommé "Porte des Étoiles", sur la base spatiale Icare. Mais une attaque surprise ne leur laisse plus le choix : il faut ouvrir une nouvelle porte menant aux confins de l'univers ! Les survivants sauront-ils retrouver le chemin vers la Terre ? © 2009 MGM Global holdings inc.

