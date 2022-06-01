Topaze

Petit professeur étriqué de la pension Muche, Topaze fait consciencieusement son travail, tout en rêvant de séduire Ernestine Muche, la fille de son directeur. Un baiser volé à la jeune fille et une mégère fortunée mécontente des notes attribuées à son fils suscitent son renvoi. Par l'intermédiaire de Suzy Courtois, Topaze rencontre Régis Castel-Vernac, un conseiller municipal véreux dont Suzy est la maîtresse. Castel-Vernac propose à Topaze de faire de lui son adjoint. Trop naïf et trop honnête, Topaze ne comprend pas qu'il ne sera en fait qu'un homme de paille... MK2