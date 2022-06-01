Tropiques criminels
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Les Anses d'Arlet

Commandante martiniquaise née sur l’île mais élevée en métropole, Mélissa Sainte Rose est mutée à la Crim de Fort-de-France, où elle ne connaît ni les méthodes locales, ni les dynamiques de la brigade qu’elle doit diriger. Elle fait équipe avec Gaëlle Crivelli, capitaine locale au tempérament bien trempé. Ensemble, elles vont devoir résoudre des affaires criminelles tout en apprenant à coopérer entre tensions et complémentarité. FEDERATION INTERNATIONAL

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Série | Policier

Saison 1

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