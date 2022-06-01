Twilight - Chapitre 1 : Fascination
Twilight - Chapitre 1 : Fascination
Bella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'État de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie de deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un deux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre eux : lorsque Bella comprend qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard... © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION

Film | SF & Fantastique | Romance

