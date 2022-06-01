Rosemary's baby
Rosemary's baby
Épisode 1

Un jeune couple d'américains s'installe à Paris pour prendre un nouveau départ après un drame. Leur rencontre avec un couple de notables va faire basculer leur vie. En apparence la chance semble leur sourire...mais une série d'événements inquiétants commencent à attirer leur attention. Rosemary s'interroge sur ces voisins bien trop gentils et serviables. Perd-t-elle la tête ou ces nouvelles fréquentations ont un je-ne-sais-quoi de diabolique ? © MMXIV Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.

Série | SF & Fantastique | Horreur

