Partie 1

À travers ce documentaire, Emmanuelle Béart souhaite lever le voile sur l’inceste. En sortant du silence, l’actrice, accompagnée d’Anastasia Mikova, réalisatrice, confronte sa réalité à celle des autres. Victime d’inceste dans sa jeunesse, son objectif est de faire un film sur les ravages de l’inceste au fil du temps, et de mettre des mots sur le combat des victimes, face à leur entourage, face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer et pouvoir se reconstruire. © HAUT ET COURT