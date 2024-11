Magazine | Reportage Avec 42 000 délits recensés, les commerces ont subi une augmentation des vols de 14 % en 2022 : du jamais-vu ! Chaque année, on estime à 4 milliards d’euros le manque à gagner issu des vols. Alors, commerçants et forces de l’ordre travaillent ensemble pour juguler ce fléau. Ludovic est vigile de magasin depuis 12 ans. Pour lui, il n’existe pas de profil-type. Pour preuve, il a surpris son ancien employeur en train de soutirer des produits du magasin où il travaillait. Il sera confronté à un cas assez surprenant : une dame, accompagnée de son petit-fils, va profiter de l’absence d’une cliente à la caisse pour lui subtiliser son sac de courses. Un geste « de folie » que la dame explique par un coût de la vie de plus en plus élevé. Aujourd’hui, face à l’inflation, des clients lambdas se laissent tenter par le vol de marchandises, notamment des fruits, des légumes et de la viande. C’est cette même raison qu’invoquent la plupart des voleurs : ne pouvant subsister à leurs besoins, certains volent et revendent leur butin sur Internet pour boucler les fins de mois. À Orléans, Danny, de la Police Municipale, fera face à une voleuse récidiviste. En deux visites, elle aura réussi à dérober deux sacs de luxe et une doudoune pour un préjudice de 1 300 euros. Malheureusement, une partie des objets a déjà été revendue. Face à cette recrudescence des vols, les commerçants s’entraident et décident de se faire justice eux-mêmes. C’est le cas de Bastien, opticien à Amiens. Lui et son collègue Théo n’hésitent plus à s’interposer physiquement pour éconduire les voleurs.