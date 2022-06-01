Alors qu'elle ne devait quitter sa petite ville du Montana et son petit ami Ben que le temps d'un stage à San Francisco, Hannah, jeune journaliste, y a fait carrière. Dix ans plus tard, elle est devenue une femme reporter réputée. La veille de Noël, un étrange Père Noël lui propose de faire un vœu : solitaire, elle repense alors à Ben. Le lendemain, elle se réveille mariée à celui-ci et mère de deux petites filles... © Gulli