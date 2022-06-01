Urusei Yatsura
Urusei Yatsura
Les « Oni », un peuple extraterrestre aussi imprévisible que redoutable, posent un ultimatum à l’humanité : un duel contre leur princesse décidera du sort de la Terre. Le hasard désigne Ataru Moroboshi, lycéen malchanceux et incorrigible dragueur. Contre toute attente, il triomphe. Mais la princesse Lamu, tombée follement amoureuse de lui, décrète qu’il sera son époux… qu’il le veuille ou non ! © Rumiko Takahashi, Shogakukan /"URUSEIYATSURA" production committee

Série | Animé | Comédie

