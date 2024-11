Divertissement | Humour | Compétition Issa Doumbia met au défi deux équipes de trois célébrités pour tenter d’identifier le plus rapidement possible un enchainement de vidéos. Les personnalités sauront-elles identifier toutes les images qui leur seront proposées et ainsi amasser un maximum de gains ? Les équipes de célébrités s’affronteront lors de trois manches tout aussi intenses que délirantes : les face-à-face, les duos et le match des capitaines. L’équipe gagnante à l’issue de ses manches disputera la finale ; elle aura alors une minute pour valider 10 vidéos et ainsi tenter rapporter jusqu’à 15 000 euros pour son association.