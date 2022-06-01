Quel est le principe de Wanted ?

Wanted est un grand jeu d’évasion interactif, qui arrive pour la première fois en France sur M6 et en streaming gratuit sur M6+ après son succès aux Pays-Bas, en Allemagne et en Hongrie. Pour la première fois, tous les Français peuvent être acteurs du jeu.

Dans un lieu tenu secret, 16 célébrités seront « enfermées » dans une « prison », sous la surveillance de trois autres célébrités (Michou, Issa Doumbia, Adil Rami) qui seront leurs gardiens, avec un sens de la provocation et de l'humour qui promet déjà quelques grands moments !

Mais lorsque les portes des cellules s'ouvriront, ce sera le départ du plus grand jeu de poursuite jamais organisé en France ! Pendant quatre jours, les 16 célébrités, devenues les « fugitifs », devront tout faire pour ne pas se faire attraper par les trois célébrités « gardiens ».

Privés d'argent, de téléphone et de tous leurs repères, les « fugitifs » devront se déplacer, se nourrir, se cacher et « survivre ». Dans une ambiance aussi fun que survoltée, « les gardiens » pourront compter sur un véhicule équipé de tous les outils technologiques (drones, traceurs GPS…) mais aussi, et surtout… sur vous ! Car pour la première fois en France, les téléspectateurs deviennent acteurs du jeu, en choisissant, via M6+ mais aussi un numéro dédié et les réseaux sociaux, d'aider les gardiens… ou de protéger les fugitifs.

Où regarder Wanted ?

Wanted sera diffusé sur M6 et disponible en streaming gratuit sur M6+. D'autres informations arriveront avant la diffusion pour participer à cette chasse aux célébrités géante avec Michou, Issa Doumbia et Adil Rami : restez connecté !