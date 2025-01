Dans un univers où règne la magie, sorcières et guerriers ont commencé une bataille au nom du Bien contre le Mal ! Un groupe de cinq jeunes fées fut choisit pour défendre ce monde grâce à leurs pouvoirs magiques : Le "Winx Club" ! Elles doivent défendre leur monde et l'empêcher de sombrer dans le chaos et les ténèbres... © Gulli