Série | Aventure | Action Un homme gravement blessé est retrouvé dans une forêt de la côte Est des États-Unis. Il a perdu la mémoire et ne sait plus qui il est. Les services secrets le prennent en chasse : on l'accuse du meurtre de la présidente des États-Unis. Commence une course effrénée pour retrouver son identité et comprendre le rôle qu'on lui fait jouer. Il n'a qu'une piste : le mystérieux chiffre XIII tatoué sur sa peau...