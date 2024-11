Le soir de Noël, l'inspecteur John McClane attend l'arrivée de son épouse à l'aéroport de Washington. D'étranges allées et venues attirent son attention et il ne tarde pas à suivre les individus suspects jusqu'à l'entrepôt à bagages. Une fusillade éclate et un groupe de mercenaires prend le contrôle de l'aéroport, coupant toutes communications avec l'extérieur et empêchant les avions d'atterrir. Les terroristes réclament la libération du général colombien Esperanza, en transit vers une prison d'État américaine. Dans le ciel, les passagers, dont la femme de McClane, n'ont plus que 58 minutes pour vivre avant que les engins n'arrivent à court de carburant... © WALT DISNEY COMPANY (THE)