Le capitaine Haddock hérite d'un bateau qui entraîne son nouveau propriétaire et ses compagnons de Turquie en Grèce, à la découverte du mystère de la Toison d'Or. Tintin, Milou et le capitaine vont affronter une bande de dangereux malfaiteurs et risquer leur vie pour mettre la main sur un trésor très convoité. Les Dupont et le professeur Tournesol, inventeur d'un carburant révolutionnaire, vont se révéler des auxiliaires encombrants... © PROGRAM STORE