Divertissement | Cuisine | Compétition Épreuve créative : Si le japon était un délicieux gâteau… Mont Fuji, fleurs de cerisiers, mangas, univers Kawaï, sumo, judo, sushis… Les pâtissiers doivent partir d’un symbole du Japon pour en faire un délicieux gâteau ! Objectif : transporter Cyril et Mercotte au Japon par le visuel et par des saveurs originales… gourmandise et dépaysement garantis ! Épreuve technique : l’incroyable gâteau Origami du légendaire Chef Yu Tanaka Pour la première fois, le légendaire Yu Tanaka, chef pâtissier du mythique Palace « Le Bristol » à Paris, accepte de livrer tous les secrets de son incroyable « Gâteau origami » ! Nos pâtissiers amateurs vont tenter de reproduire cette recette du chef tout en pliages. Une épreuve qui se déroulera exceptionnellement en duo sous la forme d’un relais. Épreuve surprise : réaliser des gâteaux qui volent ! Cyril et Mercotte lancent un défi totalement inédit : réaliser des gâteaux qui volent ! Les pâtissiers devront partir d’un des desserts les plus légers qui soit, le fameux « Fluffy cake », ce gâteau ultra moelleux, grande tendance au Japon ! Les gâteaux devront être suffisamment légers pour s’envoler à la dégustation lorsqu’ils seront posés sur la nacelle reliée à des ballons gonflés à l’hélium. Seuls les gâteaux qui auront volé pourront concourir pour obtenir le cupcake d’or ! Qui va remporter le très convoité tablier bleu, et qui quittera malheureusement le concours ?