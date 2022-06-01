Le professeur Bachmann, mentor de l'archéologue Éric Meiers, a disparu. Bachmann était à la recherche de la Lance sacrée, qui aurait percé le corps du Christ sur la croix et à laquelle sont attachés des pouvoirs d'invincibilité. Éric, accompagné de sa fiancée Catherine, conservatrice de musée, et de Justin, restaurateur d'œuvres d'art, partent à la recherche du savant et de la fameuse lance. Un terrible baron est à leur trousse avec de sinistres projets… © Gulli