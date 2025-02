Adaptée de la série espagnole Escenas de Matrimonio, Scènes de Ménages fait rire des millions de téléspectateurs depuis 15 ans. Les couples initiaux Marion et Cédric, Huguette et Raymond ainsi que Liliane et José, dont les tribulations quotidiennes ont connu un immense succès, ont été rejoints par d’autres duos d’amoureux : Emma et Fabien, Camille et Philippe, Leslie et Léo, ou plus récemment Alice et Sofiane. Plongée dans les coulisses de la série avec une immersion dans son quotidien agité et joyeux : du bureau des scénaristes en passant par les plateaux de tournage, les loges costumes ou encore les salles de montage. Au programme également, des interviews exclusives des comédiens principaux, de guest stars et de membres de la production, ainsi que des images inédites, des bêtisiers et des saynètes culte pour un anniversaire inoubliable ! © NOON