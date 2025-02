Les Bodin's en folie

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin quittent leur ferme et débarquent à Paris pour réaliser un rêve fou : un grand spectacle aux Folies Bergères ! Entre souvenirs attendrissants de leurs débuts modestes et leur entrée fracassante dans la capitale, le duo enchaîne gags, sketches et situations improbables. Au programme : des répétitions hilarantes, des costumes extravagants, et des rencontres inattendues avec des invités prestigieux, comme Jarry, Booder, ou Laurent Gerra. À travers ce show plein d’émotions, d’humour et de péripéties, les Bodin’s célèbrent leur simplicité et leur authenticité tout en conquérant la scène parisienne. Un spectacle à ne pas manquer, où rire et émotion se mêlent pour le plus grand plaisir du public. © JYL PRODUCTIONS