Ainbo, princesse d'Amazonie
Ainbo, princesse d'Amazonie
6terreplay

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. © LE PACTE

Voir la vidéo

Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés

FilmsFilms

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Boy Girl etc...
    gulli
  • Les rebelles de la forêt 3
    gulli
  • Jurassic World : la théorie du chaos
    gulli
  • The Octonauts Specials
    gulli
  • Puissance Maximum
    gulli
  • Batman Be-Leaguered
    gulli
  • Guardians of the Galaxy - La Menace de Thanos
    gulli
  • Didou construis-moi...
    gulli
  • Spiderman contre Venom
    gulli
  • Infinity Nado
    gulli
  • C'est bon signe
    gulli
  • Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde
    6terreplay