Épisode 1 - La chute

Après une pandémie causée par un virus mortel, Arcadia, une nouvelle société, voit le jour. Chaque citoyen y est noté, et son score détermine ses droits et privilèges : santé, discipline et efficacité sont exigées. Luz, Milly, Alex et Hanna, quatre sœurs, ont d'excellents scores. Mais Luz est différente, et son père craint qu’elle n’atteigne jamais le minimum requis. L’échec signifie l’exil, hors des murs d’Arcadia… © Wild Bunch 2023