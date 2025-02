Cendrillon est une jeune fille douce et bienveillante qui, après la mort de son père, est maltraitée par sa belle-mère et sa demi-sœur Annabella. Reléguée aux tâches les plus ingrates, elle trouve du réconfort auprès d’une colombe blanche magique qui veille sur elle. Un jour, en forêt, elle rencontre un chasseur qui s'avère être un prince... © Askania Media Filmproduktion for WDR and ARD/Degeto