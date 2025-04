Le vaisseau spatial Avalon traverse l'espace à destination de la planète colonie Homestaed II. À son bord, 258 membres d'équipage et 5 000 passagers, placés en hibernation le temps d'un très long voyage de 120 ans. Mais la traversée d'un champ d'astéroïdes provoque un incident qui réveille Jim et Aurora 90 ans trop tôt. Alors qu'ils doivent accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains… © 2016 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Wanda Culture Holding Co. Limited. All Rights Reserved.