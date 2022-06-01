Astérix chez les Bretons
Astérix chez les Bretons
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Pendant qu'Obélix s'ennuie au village, César envahit la Grande-Bretagne et balaie ses adversaires. Seul le petit village de Zepigbes résiste et envoie Jolitorax, le cousin d'Astérix, chercher du secours en Gaule. Astérix et Obélix, accompagnés d'Idéfix, décident alors de l'aider à ramener Outre-Manche un tonneau de potion magique. Malgré les précautions, leur anonymat est percé par les Romains qui raflent tous les tonneaux de Londres et s'emparent ainsi de la potion, sans même le savoir. © GAUMONT

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Film | Animation | Comédie

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