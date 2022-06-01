Astérix et Cléopâtre
Astérix et Cléopâtre
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Astérix, en compagnie de son fidèle ami Obélix, quitte son village d'irréductibles Gaulois, seul bastion de résistance dans un pays sous la domination des légions romaines. Après que Panoramix leur a préparé une gourde de la fameuse potion magique, les deux amis se lancent dans un long voyage qui les conduit jusqu'en Égypte auprès de la très acariâtre Reine Cléopâtre. Celle-ci fait construire un palais pour César. Astérix et Obélix vont l'aider dans cette immense tâche... © MEDIATOON DISTRIBUTION

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Film | Animation

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