Babysitting
Babysitting
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Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Rémy à son employé Franck, « un type sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée... © AXEL FILMS

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Film | Comédie | Film français

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