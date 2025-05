Sociétaire indiscutable des Grosses têtes et pilier de La revue de presse, Bernard Mabille est avant tout un adepte des bons mots ! Fort de plus de 30 ans d’insolence dans des seul en scène, plus de 40 ans d’écriture, sa plume acerbe, fine et coquine traverse le temps pour se questionner, décrypter mais surtout rire ! Indéboulonnable, l’humoriste présente son nouveau spectacle qui fait une nouvelle fois salle comble dans toute la France et dont l’ADN est toujours l’actualité et la politique, son terrain de jeu favori. © LA COMPAGNIE DES INDES