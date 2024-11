En France, près d’un enfant sur dix serait victime de harcèlement scolaire. Fléau des cours d’école, le harcèlement scolaire est devenu un véritable sujet politique. Depuis mars 2022, il est désormais reconnu comme un délit pénal. Avec l’essor des réseaux sociaux, le harcèlement scolaire a pris une place encore plus grande dans notre société. Il ne s’arrête plus aux grilles de l’établissement scolaire mais s’invite désormais à la maison. Stéphanie, la maman de Marie, une lycéenne de 15 ans qui a mis fin à ses jours en 2021, se bat et s’apprête à porter plainte contre un réseau social qu’elle juge en partie responsable de la mort de sa fille. Mickael, lui aussi, remue ciel et terre pour son fils Maël, 10 ans, harcelé par un camarade de classe depuis trois ans. Le harceleur de son fils a été contraint de quitter l’école. Le combat est-il gagné pour autant ? Luka, 12 ans, est lui aussi en souffrance. Victime de violences verbales et physiques dans son précédent collège, le jeune garçon a été transféré vers un autre établissement en cours d’année mais son calvaire n’a pas pris fin. Comment sensibiliser les enfants aux risques de leurs propres dérapages ? Pourquoi les parents restent-ils si souvent dans le déni ? Prévention, condamnation, déplacement des harceleurs, ces mesures suffiront-elles à endiguer ce fléau ? © C PRODUCTIONS