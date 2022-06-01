Bruce Willis : les secrets d'une icône
Bruce Willis : les secrets d'une icône
Rien ne prédestinait Bruce Willis à devenir acteur, encore moins de films d’action, et pourtant en quelques années il deviendra l’une des stars les plus rentables de toute l’histoire du cinéma, jusqu’à ce que sa carrière change brutalement de cap. Depuis dix ans, Bruce Willis connaissait un passage à vide, ponctué de dizaines de films bas de gamme. Puis en mars 2022, le choc : Bruce Willis annonçait, via les réseaux sociaux de sa famille, une maladie incurable. Une dégénérescence cérébrale l’obligeant à quitter le cinéma pour toujours. Depuis quand Bruce Willis se savait-il malade et pourquoi sa fin de carrière n’a-t-elle pas été protégée ? Ce documentaire explore l’incroyable trajectoire de Bruce Willis, jusqu’aux derniers secrets les mieux cachés d’Hollywood. © Label News

Documentaire | Cinéma | People

