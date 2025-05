Épisode 1 - Tout le monde aime les Australiens

Quatre soldats australiens sont envoyés en mission secrète sur une île pour récupérer un dossier confidentiel. Pris pour des Américains, ils sont capturés par des combattants séparatistes et doivent produire une vidéo de leur kidnapping. Devenus célèbres sur les réseaux sociaux, les soldats comprennent que leur capture est certainement la meilleure chose qui leur soit arrivé. © Deeper Water Little Bird Films (Caught) PTY Ltd - Stan Entertainment PTY Ltd