Catwoman
Catwoman
gulli

Patience Philips est une artiste douée mais introvertie. Elle travaille en tant que graphiste chez Hedar Cosmetics, une multinationale sur le point de lancer un produit anti-âge révolutionnaire. Découvrant par hasard les noirs desseins de son employeur, Patience est assassinée. Ramenée à la vie par une force mystérieuse, elle se réincarne en femme féline, d'une agilité et d'une force surhumaines. Catwoman est prête à tout pour se venger ! © Gulli

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Jeunesse | Pour les plus grands | Film jeunesse

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