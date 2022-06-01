Danielle

Il y a vingt ans, Danielle et Béatrice ont fait de « C’est du propre ! » un programme culte où ces expertes du ménage venaient en aide à des familles dépassées par la saleté et le désordre. Aujourd’hui, une nouvelle génération prend la relève avec Aurore et Célya, un duo complémentaire et déterminé à reprendre le combat contre la crasse. Ensemble, elles vont venir à bout des situations les plus extrêmes et redonner vie aux foyers les plus délaissés. © FREMANTLE MEDIA FRANCE