C'est du propre !
C'est du propre !
6terreplay

Danielle

Il y a vingt ans, Danielle et Béatrice ont fait de « C’est du propre ! » un programme culte où ces expertes du ménage venaient en aide à des familles dépassées par la saleté et le désordre. Aujourd’hui, une nouvelle génération prend la relève avec Aurore et Célya, un duo complémentaire et déterminé à reprendre le combat contre la crasse. Ensemble, elles vont venir à bout des situations les plus extrêmes et redonner vie aux foyers les plus délaissés. © FREMANTLE MEDIA FRANCE

Voir la vidéo

Divertissement | Maison & déco

Les dernières émissions

Vous aimerez aussi...

  • Scènes de ménages
    m6replay
  • Cacau
    m6replay
  • Spidey et ses amis extraordinaires
    gulli
  • Bande de sportifs
    gulli
  • L'œil de Philippe Caverivière
    m6replay
  • Festival Tomorrowland
    w9replay
  • Enquête exclusive
    m6replay
  • Face aux éléments
    6terreplay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • Ikea + moi
    m6replay
  • Instinct
    tevareplay
  • Capital
    m6replay