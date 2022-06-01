Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l’enfant
Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l’enfant
Il y a 100 ans, était écrite la toute première déclaration des droits de l’enfant. 100 ans après, le combat continue ! Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle. Les stars s’unissent dans un grand élan de solidarité pour l’Unicef et vont chanter au profit des enfants. Ils seront accompagnés par des enfants venus de la France entière, pour des duos émouvants et inédits. Ces jeunes chanteurs feront leurs premiers pas sur scène sous vos yeux. S’ils ont un peu le trac, ils sont surtout bourrés de talents et très fiers de s’impliquer pour l’Unicef ! © DMLS TV

