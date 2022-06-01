Charlie et ses drôles de dames
Charlie et ses drôles de dames
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Éric Knox a conçu un logiciel révolutionnaire mais qui, tombé en de mauvaises mains, mettrait en danger la vie privée de ses utilisateurs. Lorsqu'il est enlevé, la présidente de Knox Technologies, Vivian Wood, fait appel à Charlie et à ses drôles de dames, détectives aussi sexy qu'intelligentes. Natalie, Dylan et Alex s'intéressent d'abord à Roger Corwin, rival de Knox et propriétaire du plus grand réseau mondial de télécommunications par satellite. Pour infiltrer le cercle de l'homme d'affaires, les trois jeunes femmes ne reculent devant rien… © SONY

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Film | Action | Comédie

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