Axel Foley, le policier de Détroit, est de retour dans sa ville natale pour arrêter des trafiquants de cartes de crédit. Pendant ce temps, une série de hold-up sanglants se déroule à Beverly Hills, chacun d'eux étant signé d'une lettre de l'alphabet. L'enquête confiée par le capitaine Bogomil au sergent Taggart et à Billy Rosewood leur est bientôt retirée par le nouveau chef de la police, tandis que Bogomil est grièvement blessé. Axel revient donc sur les lieux de ses premiers exploits, et son enquête le mène à un club de tir tenu par Maxwell Dent et sa compagne Karla... © PARAMOUNT PICTURES