Le Fox-terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu'il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Heureusement, il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l'Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. © Gulli