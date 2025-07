Plongée au cœur de la coparentalité, un nouveau modèle de famille où la vie amoureuse et parentale est dissociée ! À travers les témoignages de familles aux configurations inédites, le documentaire explore les motivations, les défis et les espoirs des parents qui ont choisi de fonder une famille autrement. Le film interroge la notion de famille traditionnelle, aborde les questions juridiques, et met en lumière la richesse des parcours personnels. Un voyage inspirant au sein de familles réinventées, à mille lieues des clichés. © COVER FILMS