Après le documentaire, téva pose le débat avec « Soumission chimique : un crime presque parfait » animé par Anaïs Bouton. Autour d’elle seront présentes des personnalités impliquées dans ce phénomène : Sandrine Josso, députée et victime, Charlotte Espel, réalisatrice du documentaire, Romane Trehan, victime de soumission par son beau-père, ainsi que Sophie Tellier, médecin légiste. Elles tenteront de répondre aux questions pour comprendre, prévenir et agir ! Comment témoigner quand les victimes n’ont aucun souvenir ? Comment se protéger ? Comment se reconstruire après ce traumatisme ? © C PRODUCTIONS