D’après un sondage BVA réalisé pour le Conseil Supérieur de l'Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) en 2022, plus de deux femmes sur trois estiment que la maternité a un impact négatif sur leur carrière. Et alors qu’on pourrait penser que les femmes politiques, du fait de leur stature, sont à l’abri d’un éventuel ralentissement de carrière ou d’un manque d’opportunités suite à une grossesse, force est de constater qu’il n’en est rien. Même en politique, la grossesse est retardée, voire cachée, de peur d’être mises au placard. Alors si les femmes qui sont au pouvoir, censées donner l’exemple et légiférer pour les autres, n’assument pas cet état si naturel, qu’est-ce que cela dit de notre société ? Comment aller vers une égalité plus réelle entre les sexes ? Ce documentaire donne la parole à 5 femmes, ministres, élues ou anciennes élues, afin de leur permettre de raconter leur histoire, de se réapproprier un moment intime qui a surgi dans leur vie publique, politique et qui a été commenté par tous : leur grossesse. Elles parlent à cœur ouvert, elles racontent tout, la violence et la misogynie, la peur pour leur bébé et pour leur poste. © AU TABLEAU PRODUCTIONS